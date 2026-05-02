「底知れぬ秋田の底力を見せてくれた」開幕13連勝の首位仙台に快勝！ 56歳指揮官が誇り高き選手たちを激賞
５月２日にJ２・J３百年構想リーグEAST-Aの第14節が開催され、吉田謙監督が率いる３位のブラウブリッツ秋田は、首位のベガルタ仙台と敵地で対戦。３−１で快勝し、開幕から13連勝中だった仙台に今季初めて黒星をつけた。
試合後のフラッシュインタビュー。吉田監督は会心の勝利を噛みしめ、こう語った。
「エネルギーが、人間の魂が枯渇しているなかでも走り切る。選手たちは底知れぬ秋田の底力を見せてくれました。本当に素晴らしい勝利」
チームは前への迫力を出し続け、今季最多となる１試合で３ゴールを奪った。
「苦しんだなかでも、仲間のために走る。秋田のために走る。気持ちがこもっていました。本当に素晴らしいと思います」
勝因を問われると、サポーターの声援が選手の力になったと伝えた。
「秋田の皆さま、そして宮城県の皆さま、遠くの皆さまが、素晴らしい熱のこもったスタジアムを、応援を作っていただき、選手たちは走り切ることができました」
次戦は６日にホームでSC相模原と相まみえる。56歳の指揮官は最後に「ブラウブリッツ秋田が秋田で勝つ」と力強く意気込みを示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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試合後のフラッシュインタビュー。吉田監督は会心の勝利を噛みしめ、こう語った。
「エネルギーが、人間の魂が枯渇しているなかでも走り切る。選手たちは底知れぬ秋田の底力を見せてくれました。本当に素晴らしい勝利」
「苦しんだなかでも、仲間のために走る。秋田のために走る。気持ちがこもっていました。本当に素晴らしいと思います」
勝因を問われると、サポーターの声援が選手の力になったと伝えた。
「秋田の皆さま、そして宮城県の皆さま、遠くの皆さまが、素晴らしい熱のこもったスタジアムを、応援を作っていただき、選手たちは走り切ることができました」
次戦は６日にホームでSC相模原と相まみえる。56歳の指揮官は最後に「ブラウブリッツ秋田が秋田で勝つ」と力強く意気込みを示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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