テレ東系にて毎週金曜よる6時55分から放送中のテレビアニメ『ポケットモンスター』の、新章「ワンダーボヤージュ」が、いよいよ5月22日（金）から放送となる。新たに始まる冒険の最新映像が公開された。公開された映像では、やりたいことを見失っていたリコたちが自分の進むべき道を再発見する姿や、ライジングボルテッカーズの次なる旅立ちが描かれている。さらに新キャラクターのナヴィやメタモンの登場、メガライチュウＸ、メガ