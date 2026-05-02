【ポケットモンスター】新章「ワンダーボヤージュ」スタート！ 最新映像公開
テレ東系にて毎週金曜よる6時55分から放送中のテレビアニメ『ポケットモンスター』の、新章「ワンダーボヤージュ」が、いよいよ5月22日（金）から放送となる。新たに始まる冒険の最新映像が公開された。
公開された映像では、やりたいことを見失っていたリコたちが自分の進むべき道を再発見する姿や、ライジングボルテッカーズの次なる旅立ちが描かれている。
さらに新キャラクターのナヴィやメタモンの登場、メガライチュウＸ、メガライチュウＹの姿など、ワクワクする要素が目白押し。PVラストに響く「リブート！」という掛け声とともに、新たな物語が始動する。
リコとロイ、ライジングボルテッカーズのメンバーに、どんな冒険が待ち受けているのか、5月22日（金）の放送をお見逃しなく。
そして、新章突入記念として、ぬいぐるみや玩具などポケモングッズ7点が、セットにして、50名様にプレゼントされる。応募に必要なキーワードは5月22日（金）放送のアニポケで発表される。ぜひ応募しよう。
＞＞＞場面カットやキャスト写真をチェック！（写真10点）
（C）Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku （C）Pokémon
公開された映像では、やりたいことを見失っていたリコたちが自分の進むべき道を再発見する姿や、ライジングボルテッカーズの次なる旅立ちが描かれている。
さらに新キャラクターのナヴィやメタモンの登場、メガライチュウＸ、メガライチュウＹの姿など、ワクワクする要素が目白押し。PVラストに響く「リブート！」という掛け声とともに、新たな物語が始動する。
リコとロイ、ライジングボルテッカーズのメンバーに、どんな冒険が待ち受けているのか、5月22日（金）の放送をお見逃しなく。
そして、新章突入記念として、ぬいぐるみや玩具などポケモングッズ7点が、セットにして、50名様にプレゼントされる。応募に必要なキーワードは5月22日（金）放送のアニポケで発表される。ぜひ応募しよう。
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