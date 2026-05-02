【モデルプレス＝2026/05/02】女優の島崎遥香が5月2日、自身のInstagramを更新。ミニ丈の黒Tシャツ姿を披露したほか、前髪をカットしたことも報告し、反響を呼んでいる。【写真】31歳元AKB「雰囲気変わる」美ウエストのぞくミニTコーデで前髪チェンジ報告◆島崎遥香、美ウエスト際立つ前髪ぱっつん姿披露島崎は「ゴールデンウィークなにしてる？」とつづり、クールなオールブラックのコーディネートを投稿。タイトなTシャツとワイ