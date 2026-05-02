島崎遥香、前髪ぱっつんにチェンジ 美ウエストのぞくミニTコーデに「スタイル良すぎる」「雰囲気変わる」の声
【モデルプレス＝2026/05/02】女優の島崎遥香が5月2日、自身のInstagramを更新。ミニ丈の黒Tシャツ姿を披露したほか、前髪をカットしたことも報告し、反響を呼んでいる。
【写真】31歳元AKB「雰囲気変わる」美ウエストのぞくミニTコーデで前髪チェンジ報告
島崎は「ゴールデンウィークなにしてる？」とつづり、クールなオールブラックのコーディネートを投稿。タイトなTシャツとワイドパンツを合わせたメリハリのある着こなしで、クロップド丈のトップスからは美しいウエストがのぞいている。また、同日のストーリーズでは「前髪ぱっつんにした」と報告している。
この投稿には「ウエスト綺麗でびっくり」「スタイル良すぎる」「前髪ぱっつん似合う」「黒コーデかっこいい」「可愛すぎて声が出た」「ビジュアルの破壊力がすごい」「雰囲気変わる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】31歳元AKB「雰囲気変わる」美ウエストのぞくミニTコーデで前髪チェンジ報告
◆島崎遥香、美ウエスト際立つ前髪ぱっつん姿披露
島崎は「ゴールデンウィークなにしてる？」とつづり、クールなオールブラックのコーディネートを投稿。タイトなTシャツとワイドパンツを合わせたメリハリのある着こなしで、クロップド丈のトップスからは美しいウエストがのぞいている。また、同日のストーリーズでは「前髪ぱっつんにした」と報告している。
◆島崎遥香の投稿に反響
この投稿には「ウエスト綺麗でびっくり」「スタイル良すぎる」「前髪ぱっつん似合う」「黒コーデかっこいい」「可愛すぎて声が出た」「ビジュアルの破壊力がすごい」「雰囲気変わる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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