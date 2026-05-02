「証明写真」シリーズ 純烈の弟分グループ『モナキ』が、カプセルトイメーカー・奇人クラブが企画運営するガチャ「証明写真」シリーズに登場することがわかった。【動画】「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」MVデビュー曲のジャケット写真に、モナキ誕生に繋がる「酒井一圭プロデュースセカンドチャンスオーディション」へ応募した際の証明写真を使用したことから同社からオファーがあり実現したとのこと。5