フェイエノールトの日本代表FW上田綺世の去就に、ロビン・ファン・ペルシ監督が言及している。この日本人ストライカーは今季、オランダでゴールを量産。ここまでエールディビジで29試合に出場して25ゴールをマークしており、リーグ得点王が確実となっている。フェイエノールトとの契約は2028年までとなっているものの、リーズやトッテナム、ブライトンなどの複数のプレミアリーグクラブからの関心が報じられており、今夏の移