チームメイトとの相性抜群だ。鎌田大地を擁するクリスタル・パレスは現地４月30日、カンファレンスリーグ準決勝の第１レグで、ウクライナの強豪シャフタールとポーランドで対戦。３−１で先勝し、決勝進出に前進した。鎌田はダブルボランチの一角で先発。すると、１−１で迎えた58分に左足でのハーフボレーで見事に勝ち越し点を挙げた。さらに85分、絶妙なスルーパスを通し、ヨルゲン・ストランド・ラーセンの３点目をアシス