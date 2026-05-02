「返し最高笑」「あまりにも鎌田らしすぎる」今季39試合目で初ゴール…日本代表MFの“反撃”にファン爆笑！「めちゃくちゃ仲良いやん」
チームメイトとの相性抜群だ。
鎌田大地を擁するクリスタル・パレスは現地４月30日、カンファレンスリーグ準決勝の第１レグで、ウクライナの強豪シャフタールとポーランドで対戦。３−１で先勝し、決勝進出に前進した。
鎌田はダブルボランチの一角で先発。すると、１−１で迎えた58分に左足でのハーフボレーで見事に勝ち越し点を挙げた。さらに85分、絶妙なスルーパスを通し、ヨルゲン・ストランド・ラーセンの３点目をアシストした。
29歳の日本代表MFは、今季39試合目にしてようやく初ゴール。チーム内で鎌田の無得点が続いていた事実は浸透していたようで、タイムアップ直後にジャン＝フィリップ・マテタは嬉しそうに「Finally! Finally he’s scored! Finally!（やっとだ！彼はやっと点を決めた！やっとだ！）」と弄った。
これを聞いた鎌田は“反撃”。マテタは決定機もありながら不発に終わったなか、「He had so many opportunities, he didn’t score!（チャンスは山ほどあったのに、彼は得点できなかった！）」と言い放った。すると、１歳下のフランス代表FWは満面の笑みを浮かべ、２人で仲良くカメラから離れていった。
この一部始終はカンファレンスリーグ公式Xで公開され、注目の的に。ファンから次のような声が続々と寄せられている。
「鎌田節キレキレすぎる」
「頭の回転の速さとエースをいじれるメンタル」
「めっちゃ面白い」
「鎌田の返し最高笑」
「あまりにも鎌田らしすぎる」
「どっちも良いキャラしてんなー」
「マテタはほんと鎌田のこと好きやな」
「この２人めちゃくちゃ仲良いやん」
「パレスは本当に雰囲気良いなぁ」
今季は残り数試合。雰囲気の良さを感じさせるパレスは、有終の美を飾れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】さすが鎌田大地！ファン爆笑！フランス代表FWとのやり取り
鎌田大地を擁するクリスタル・パレスは現地４月30日、カンファレンスリーグ準決勝の第１レグで、ウクライナの強豪シャフタールとポーランドで対戦。３−１で先勝し、決勝進出に前進した。
鎌田はダブルボランチの一角で先発。すると、１−１で迎えた58分に左足でのハーフボレーで見事に勝ち越し点を挙げた。さらに85分、絶妙なスルーパスを通し、ヨルゲン・ストランド・ラーセンの３点目をアシストした。
これを聞いた鎌田は“反撃”。マテタは決定機もありながら不発に終わったなか、「He had so many opportunities, he didn’t score!（チャンスは山ほどあったのに、彼は得点できなかった！）」と言い放った。すると、１歳下のフランス代表FWは満面の笑みを浮かべ、２人で仲良くカメラから離れていった。
この一部始終はカンファレンスリーグ公式Xで公開され、注目の的に。ファンから次のような声が続々と寄せられている。
「鎌田節キレキレすぎる」
「頭の回転の速さとエースをいじれるメンタル」
「めっちゃ面白い」
「鎌田の返し最高笑」
「あまりにも鎌田らしすぎる」
「どっちも良いキャラしてんなー」
「マテタはほんと鎌田のこと好きやな」
「この２人めちゃくちゃ仲良いやん」
「パレスは本当に雰囲気良いなぁ」
今季は残り数試合。雰囲気の良さを感じさせるパレスは、有終の美を飾れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】さすが鎌田大地！ファン爆笑！フランス代表FWとのやり取り