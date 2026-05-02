■SOX指数と連動するアドバンテスト4月に入り18営業日で株価を1万円以上も上昇させたアドバンテストだが、4月27日の決算発表当日に32,400円の史上最高値を更新し、その後4,000円以上下落した。GW前ということもあり、利確売りが出たものと思われるが、それにしてもまるでジェットコースター相場のようだ。【こちらも】日経平均6万円突破後の焦点、バフェット流で見る日本株の次の資金流入決算発表では3期連続最高益を達成した