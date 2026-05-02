「2番・一塁」で先発出場

【MLB】パドレス ー Wソックス（日本時間2日・サンディエゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が1日（日本時間2日）、敵地でのパドレス戦に「2番・一塁」で先発出場し、2回の第2打席で3試合ぶりとなる13号3ランを放った。これで本塁打数はメジャー単独1位に浮上。シーズン65発ペースとした。

村上が豪快にアーチを描いた。3-0とリードして迎えた2回2死一、三塁でマルケスが投じたナックルカーブを豪快に捉えた。確信歩きの一発となる3ラン。打球速度111.1マイル（約178.8キロ）、413フィート（約125.9メートル）、角度26度だった。

ダイヤモンドを回る際には右手を高々と掲げ、ベンチでは仲間との祝福に笑顔をみせた。

劇的な逆転3ランとなった4月27日（同28日）のエンゼルス戦以来となる本塁打。12本で並んでいたアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）、ヨルダン・アルバレス外野手（アストロズ）を再び置き去りとし、メジャー単独トップとなった。

メジャー1年目の今季、村上はブルワーズとの開幕カードで3戦連発。デビューからの3戦連発は、日本人選手新記録となった。4月16日（同17日）のアスレチックス戦からは5試合連続でアーチをかけ、球団＆日本人最長記録に並ぶ記録を樹立。24日（同25日）のナショナルズ戦では元巨人のマイコラスから11号を放ち、2010年3月〜4月にポール・コネルコが残した月間本塁打の球団記録に並んでいた。

試合前時点で、村上は31試合の出場で打率.236（110打数26安打）、12本塁打、リーグ5位タイの23打点、OPS.939の成績。また25四球はリーグ4位としていた。（Full-Count編集部）