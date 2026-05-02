谷内田哲平（バリ・ユナイテッド）の妻でフリーアナウンサーの佐藤由菜さんが、自身のインスタグラムを更新。「せっかくバリに住んでいるからと伝統衣装で前撮り風の撮影を」と綴り、４枚の写真をアップロードした。「ゴールドの繊細な刺繍や装飾、存在感のあるヘッドピース、一つひとつが華やかでした」楽しげにポーズを取る２ショットも。「ヘアセットをしてもらってる最中は、「これ似合う!? 大丈夫!?」って心配になった...