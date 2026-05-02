「これ似合う!? 大丈夫!?」24歳海外組の女子アナ妻、伝統衣装で前撮り風ショット公開！「何より、旦那が似合ってた」
谷内田哲平（バリ・ユナイテッド）の妻でフリーアナウンサーの佐藤由菜さんが、自身のインスタグラムを更新。「せっかくバリに住んでいるからと伝統衣装で前撮り風の撮影を」と綴り、４枚の写真をアップロードした。
「ゴールドの繊細な刺繍や装飾、存在感のあるヘッドピース、一つひとつが華やかでした」
楽しげにポーズを取る２ショットも。「ヘアセットをしてもらってる最中は、「これ似合う!? 大丈夫!?」って心配になった...笑 何より、旦那が似合ってた」とのことだ。
この投稿にフォロワーも反応。「現地の貴族みたい」「かわいい」「Ohh my goddd KAWAIII」といったコメントが寄せられた。
24歳のMFは昨年末にRB大宮アルディージャを離れ、インドネシアに新天地を求めた。ここまで13試合に出場して５得点をマークするなど、攻撃面の貴重な戦力として活躍している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像＆動画】谷内田＆女子アナ妻の幸せショット！ 鮮烈なFK弾も！
「ゴールドの繊細な刺繍や装飾、存在感のあるヘッドピース、一つひとつが華やかでした」
楽しげにポーズを取る２ショットも。「ヘアセットをしてもらってる最中は、「これ似合う!? 大丈夫!?」って心配になった...笑 何より、旦那が似合ってた」とのことだ。
この投稿にフォロワーも反応。「現地の貴族みたい」「かわいい」「Ohh my goddd KAWAIII」といったコメントが寄せられた。
24歳のMFは昨年末にRB大宮アルディージャを離れ、インドネシアに新天地を求めた。ここまで13試合に出場して５得点をマークするなど、攻撃面の貴重な戦力として活躍している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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