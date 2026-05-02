プロスケーターの宇野昌磨さん(28)が1日、プロeスポーツチーム「VARREL(ヴァレル)」に加入したことがわかった。同チームの公式サイトなどで発表された。 【写真】ユニホーム姿が新鮮！スケート中とは違った表情の宇野昌磨さん VARRELの公式サイトでは、宇野さんが「GAMER部門」に加入したことを発表。チームのユニホームを着用した宇野さんの写真も公開された。同チ&