プロスケーターの宇野昌磨さん(28)が1日、プロeスポーツチーム「VARREL(ヴァレル)」に加入したことがわかった。同チームの公式サイトなどで発表された。



【写真】ユニホーム姿が新鮮！スケート中とは違った表情の宇野昌磨さん

VARRELの公式サイトでは、宇野さんが「GAMER部門」に加入したことを発表。チームのユニホームを着用した宇野さんの写真も公開された。同チームは宇野さんの加入について「ゲームを心から愛するトップアスリートと、競技として世界で戦うプロeスポーツプレイヤー。異なる2つの世界がつながることで、 VARRELは『勝つためのチーム』であると同時に、ゲームの楽しさ、熱狂、感動を広げるチームへと進化します」と意図を説明している。



加入した宇野さん本人のコメントも公開。加入を決めた理由について「アスリートとしての自分と、純粋なゲーマーとしての自分の両方を大切にしながら、本気でゲームに打ち込み、自由にゲームを楽しみ、ゲームを通じて自分を表現する場所としてVARRELを選びました」と明かしている。



また「今まで、ゲームはぼくの最大の趣味でした。VARRELに入り、今後は趣味の領域を超えて、ゲームにガチで取り組む姿勢をみなさんに届けたい。ゲームを本気で楽しみ、ゲームの面白さをみなさんに届けたい。VARRELを、ぼくが大きくします」と意気込みを記している。今後についてはフィギュアスケートの活動と並行して、YouTubeでの配信企画やイベントなどでゲーム活動をすることを公表した。



宇野さんはフィギュアスケート選手として五輪2大会連続メダル獲得、世界選手権連覇、全日本選手権にも13年連続出場など輝かしい実績の持ち主。ゲーム好きであることも知られている。2025年にはHey! Say! JUMPの山田涼介がeスポーツチーム「Crazy Raccoon」に加入し話題となった。



（よろず～ニュース編集部）