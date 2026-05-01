ピル英中銀チーフエコノミスト ショックがどこまで波及するかについて高い不確実性がある 金融引き締めを巡り、金融政策委員会（MPC）内で活発な議論が行われた 政策は短期的なボラティリティに過剰反応すべきではない 二次的波及効果については、MPC内で異なる見解がある 金利据え置きの決定は、受動的な決定ではない 金利据え置きは、むしろ能動的な決定である