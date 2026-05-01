高岡市土地開発公社が購入した高岡駅南の土地について、出町市長が先月「活断層が通っている可能性があり市役所の移転は難しい」と発言しました。これに対しこの土地の地元の自治会がきょう、出町市長に発言の撤回と謝罪を申し入れました。きょうは、高岡市下関校区の連合自治会の北林和正会長が出町市長に要望書を手渡しました。高岡市の土地開発公社が去年３月に購入した高岡駅南の土地について、出町市長は先月２０日「国土地理