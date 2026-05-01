メ～テレ（名古屋テレビ） 劇団四季の新たな名古屋の劇場が7月にオープンするのを前に、その内部が報道陣に公開されました。 名古屋市中村区から熱田区に移転した「MTG名古屋四季劇場」は、名鉄神宮前駅から徒歩約4分の場所にあります。 新しい劇場は客席が100ほど増えて最大1300席ほどになるほか、2階の最後部の席から舞台まで27mと一般的な劇場よりも近く、臨場感を高める造りにしたといいます。 また