クラスメートと楽しそうに話す中学3年生の佐々木花音さん。実は、険しい山道を全速力でかけ抜ける、全国クラスの実力を持つトレイルランナーなんです。中学生トレイルランナー・佐々木花音さん：体を動かすことが好きで、たくさん人の応援浴びられたりするのが好きで走ってた。競技をやっていた両親の影響がきっかけでトレイルランに出会った佐々木さん。小学生のころから大会にも出場しています。放課後、向かったのは自宅近くに