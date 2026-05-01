山道をかけるトレイルランナーは女子中学生　大人と同じ大会で優勝も　目指すは「また応援したいと思われる選手」

クラスメートと楽しそうに話す中学3年生の佐々木花音さん。

実は、険しい山道を全速力でかけ抜ける、全国クラスの実力を持つトレイルランナーなんです。

中学生トレイルランナー・佐々木花音さん：

体を動かすことが好きで、たくさん人の応援浴びられたりするのが好きで走ってた。

競技をやっていた両親の影響がきっかけでトレイルランに出会った佐々木さん。

小学生のころから大会にも出場しています。

放課後、向かったのは自宅近くにある公園。

中学生トレイルランナー・佐々木花音さん：

準備運動しないとけがするので、できる限り体をほぐして気を付けています。

公園の中をほぼ毎日、5kmのランニング。

さらに週に1回、所属チームの練習で15kmの山道を走ること約2時間。

出場する大会では、中学生ながら大人と同じ部門で優勝や入賞を重ねています。

中学生トレイルランナー・佐々木花音さん：

（走っていて）疲れるときもある。けどトレイルランだと、自然を見ているうちに疲れを忘れられる。

競技から離れれば、家族や友達と楽しく過ごす中学生らしい一面も。

母・沙季さん：

学校がとにかく大好きで、「行ってきます」ってすごく笑顔で行くので、青春してるなって思いながら話を聞いています。

そんな、今注目のトレイルランナー・佐々木さんが目指すのは…。

中学生トレイルランナー・佐々木花音さん：

たくさんの大会で結果を残せて、また応援したいなって思ってもらえるような選手を目指している。もっとたくさんの人たちにトレイルランの魅力を知ってもらって、山の楽しさを分かってもらえるような競技になってほしい。