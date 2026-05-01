東京都福生市でおととい、男がハンマーで少年らを殴りつけてケガをさせ逃走していた事件で、警視庁は1日、高林輝行容疑者（44）を殺人未遂の疑いで逮捕した。高林容疑者は29日午前7時20分ごろ、福生市加美平の路上で、ハンマーで少年を殴りつけ、殺害しようとした疑いが持たれている。警視庁は、高林容疑者が「車で逃走している」とみて防犯カメラの「リレー捜査」で、24時間体制で行方を追っていた。犯行直後に埼玉県へ移動したの