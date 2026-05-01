ゴールデンウィークに留守宅を狙う空き巣被害が各地で相次ぎ、警戒が高まっている。警視庁によると、4月・5月は年間でも被害が多く、事前の下見やマーキングに注意が必要だ。専門家は、照明で在宅を装う、郵便物や置き配を管理するなどの対策を推奨する。合言葉「走るカレー」をもとに、手軽な防犯対策の徹底が呼びかけられている。謎のマークの意味は？相次ぐ窃盗被害気になる疑問やニュースのナゼを解き明かす「どうなの？」1日