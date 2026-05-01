独特な歯応えがやみつきになる牛タンに今、異変が起きています。FNNが訪れたのは、福岡市内の精肉店「田中精肉店」。国産を中心に扱うこの店ですが、牛タンに関しては価格が抑えられて味もいいアメリカ産を主に扱っています。しかし、値札を見てみると、100グラム当たり951円。厚切り牛タンは1500円を超えています。田中精肉店・田中健太郎さん：（仕入れ値は）1月2月に比べて120％アップ。コロナ前からいくと200％まで上がってき