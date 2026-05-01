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佐賀県唐津市は5月1日付で、唐津市消防本部の職員14人に対する懲戒処分を行いました。

14人のうち、減給の懲戒処分を受けたのは、唐津市消防本部に所属する20代1人、30代2人、40代6人、50代1人の合わせて10人です。

市によりますと、10人は緊急消防援助隊として去年11月8日と9日に大分県内で行われた九州ブロックの合同訓練に参加しました。

8日の訓練終了後、午後10時の消灯時間を過ぎても持参した酒を飲んで騒ぐなどして複数回、佐賀県の責任者から注意を受けていたということです。

このうち40代の係長は、午後9時に予定していたミーティングの前から飲酒していた上、別の50代の係長とともに、飲酒した人数や時間帯を偽って上司に報告していたということです。

40代の係長を減給10分の1（6か月）、50代の係長を減給10分の1（3か月）、そのほかの職員を減給10分の1（1か月）としています。

このほか、消防長ら4人を戒告の懲戒処分としました。

職員たちが参加した訓練は、豪雨と震度6弱の地震による土砂災害や火災を想定したもので、自衛隊警察を含めおよそ1000人が参加する大規模なものでした。

唐津市消防本部の岩粼俊消防長は「全職員に消防職員としての自覚について指導を徹底し、再発防止に努めるとともに、市民の信頼回復に向け全力で取り組む」とコメントしています。