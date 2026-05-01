ウィーンのOPEC本部（共同）【ブリュッセル共同】石油輸出国機構（OPEC）から主要メンバーのアラブ首長国連邦（UAE）が1日付で脱退、「石油カルテル」の価格支配力が低下するのは必至だ。UAEは課されていた生産量の制約がなくなり、原油を増産する方針。原油の値下がりへの期待がある半面、「調整役」の力が弱まれば相場が不安定化しかねない。UAEは、構成するアブダビ首長国が1967年にOPECに加盟した。脱退で加盟国は11カ国に