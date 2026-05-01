UAE¤¬OPEC¤òÃ¦Âà¡¡ÀÐÌý¥«¥ë¥Æ¥ë¤Î²Á³Ê»ÙÇÛÎÏÄã²¼¤Ø
¡¡¡Ú¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶¦Æ±¡ÛÀÐÌýÍ¢½Ð¹ñµ¡¹½¡ÊOPEC¡Ë¤«¤é¼çÍ×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¤¬1ÆüÉÕ¤ÇÃ¦Âà¡¢¡ÖÀÐÌý¥«¥ë¥Æ¥ë¡×¤Î²Á³Ê»ÙÇÛÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Î¤ÏÉ¬»ê¤À¡£UAE¤Ï²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À¸»ºÎÌ¤ÎÀ©Ìó¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸¶Ìý¤òÁý»º¤¹¤ëÊý¿Ë¡£¸¶Ìý¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¤¢¤ëÈ¾ÌÌ¡¢¡ÖÄ´À°Ìò¡×¤ÎÎÏ¤¬¼å¤Þ¤ì¤ÐÁê¾ì¤¬ÉÔ°ÂÄê²½¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡UAE¤Ï¡¢¹½À®¤¹¤ë¥¢¥Ö¥À¥Ó¼óÄ¹¹ñ¤¬1967Ç¯¤ËOPEC¤Ë²ÃÌÁ¤·¤¿¡£Ã¦Âà¤Ç²ÃÌÁ¹ñ¤Ï11¥«¹ñ¤Ë¡£ÀÐÌýÏ¢ÌÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î¸¶ÌýÀ¸»ºÎÌ¤ËÀê¤á¤ëOPEC¤Î¥·¥§¥¢¤Ï70Ç¯Âå¤Ë50¡óÄ¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï30¡óÂæ¤ËÄã²¼¡£UAE¤ÎÎ¥Ã¦¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÂÇ·â¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸¶ÌýÁê¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¸»ºÄ´À°¤Ï¶áÇ¯¡¢OPEC¤Ë¥í¥·¥¢¤Ê¤ÉÈó²ÃÌÁ¤Î»ºÌý¹ñ¤ò²Ã¤¨¤¿¡ÖOPEC¥×¥é¥¹¡×¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£UAE¤Ï¤³¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤«¤é¤âÎ¥¤ì¤ë¡£
¡¡UAE¤Ï¡¢ÃæÅì¾ðÀª¤¬¶ÛÇ÷¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÆüÎÌ300Ëü¥Ð¥ì¥ëµ¬ÌÏ¤òÀ¸»º¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¸»ºÇ½ÎÏ¤ÏÌó485Ëü¥Ð¥ì¥ë¤Ç¡¢2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë500Ëü¥Ð¥ì¥ë¤Ø¤È³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¡£