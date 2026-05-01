秋田朝日放送 牧場にも春がやってきました。北秋田市が運営する鷹巣牧場できょう５月１日から繁殖用の牛の放牧が始まりました。 入牧式には畜産農家や、県、北秋田市の職員などおよそ２０人が集まり、施設の安全な運営と牛の生育を願いました。畜産農家４軒からメスの牛１９頭が運び込まれ、オスの種牛１頭とあわせて２０頭が、２４ｈａの牧草地に一斉に放たれました。 北秋田市によりますと、この冬の記録的な大雪の影