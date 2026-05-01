バルセロナがチェルシーに所属するブラジル代表FWジョアン・ペドロに関心を寄せているようだ。4月30日、スペイン紙『アス』が伝えている。ポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキの現行契約が今シーズン限りで満了となるバルセロナは、今夏の移籍市場でストライカーの補強を目指している。“トップターゲット”と報じられているのがアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスだが、アトレティコ・マドリードとの契約は2030