高度経済成長期以降、大阪ミナミの歓楽街でシンボル的存在だった味園ビル（大阪市中央区千日前）が解体され、跡地にホテルと店舗が入る商業施設が建設されることになった。三菱商事都市開発、サンケイビル、丸紅都市開発の3社が明らかにしたもので、着工は2028年春以降、開業は2031年春以降になる見込み。【こちらも】阪急・長岡天神駅西地区の再開発、事業支援業者にアール・アイ・エーを選定新しい商業施設の規模や概要は明