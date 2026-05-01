今週末5月3日（日）、京都競馬場で行われる天皇賞（春）・G1。舞台は、京都芝3200m。春の盾を目指し、今年は15頭の精鋭が集結した。スタミナ、切れ味、騎手との呼吸…長距離戦のためスタミナが必要となるのはもちろん、直線はほぼ平坦で上がりが速くなりやすいため、切れ味も重要となってくる。また、長丁場を乗り切るためには、騎手と呼吸を合わせることも大切である。一番の注目は、2025年のダービー馬でG1 3勝の“現役最強馬”