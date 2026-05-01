東京・昭島市で電柱の配電盤が燃える火事があり、一時約780世帯が停電しました。1日午前10時ごろ、昭島市つつじが丘にある家電量販店の敷地内に設置されている電柱の配電盤から火が出ました。近くに住む人：ドーンという音だけした。電気が全部（消えた）。火は約1時間後に消し止められましたが、この火事の影響で、一時約780世帯が停電したほか、周辺では信号機が作動しなくなるトラブルもありました。いずれも午後4時現在までに