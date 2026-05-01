発達した低気圧の影響で全国的に「春の嵐」となり、東京都心では、2026年一番の大雨を記録しました。前線を伴った低気圧により、全国の広い範囲で雨や風が強まっています。最大瞬間風速は、兵庫・明石市で28.5メートル、新潟市新津で27.2メートル。また、6時間降水量は静岡・伊豆市天城山で109.5mm、茨城・北茨城市で109mmを観測しました。東京都心も48.5mmの雨が降り、2026年一番の大雨となりました。2日にかけては雨雲がさらに北