シー・シー・エム・シーが運営するホロライブプロダクションの二次創作ゲームブランド『holo Indie（ホロインディー）』において、新規作品の応募受付が5月1日より再開された。あわせて応募受付体制を年3回のシーズン制へ移行したことが発表された。 【画像あり】新体制の審査スケジュール 『holo Indie』は審査体制の見直しに伴い、2月26日以降新規作品の応募を停止していた。今