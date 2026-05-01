＜勉強よりコミュ力？＞無愛想な息子にイラッ「勉強だけできてもなぁ〜」ぶつけた本音【第2話まんが】
私はエイコ。ひとり息子のキョウスケのことを厳しく育ててきました。そのかいあって現在高校2年生のキョウスケは、トップレベルの進学校に通う優等生。はたから見れば私の子育ては成功したように見えるでしょう。しかし最近のキョウスケはとても無愛想で、まるで会話が成立しないのです。私は「子どもの育て方を間違えたのかな」とため息をついてしまうのでした。そんなある日、私が妹のカヤの家を訪れると甥っ子のライタくんがいて……？
人懐っこく笑うライタくんに、私までつられて笑ってしまいます。それと同時に、キョウスケには人とのコミュニケーション能力が足りなすぎると痛感します。家に帰ってからも私は、キョウスケとライタくんを比べて考えていました。
明るいライタくんと話した後だと、キョウスケの声がいつも以上に冷たく響きます。私は思わず「育て方を間違えた」と本音をこぼしました。するとキョウスケはその瞬間スッと立ち、無言のまま自分の部屋に戻ってしまったのです。
甥っ子のライタくんは本当に愛想がよくて、私に対しても人懐っこく話しかけてくれました。だから私は家に帰って、いつもどおりのキョウスケによけい落胆させられたのです。思わず「ライタくんみたいな子だったらよかったのに」と口走ってしまいました。
キョウスケは無愛想だし無口だし、はっきり言ってコミュニケーション能力に欠けています。勉強ばっかりできても人とろくにしゃべれないようじゃ、この先やっていけないんじゃないの……？ 私はライタくんのような明るさが、少しでもキョウスケにあればいいのにと思っていたのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
人懐っこく笑うライタくんに、私までつられて笑ってしまいます。それと同時に、キョウスケには人とのコミュニケーション能力が足りなすぎると痛感します。家に帰ってからも私は、キョウスケとライタくんを比べて考えていました。
明るいライタくんと話した後だと、キョウスケの声がいつも以上に冷たく響きます。私は思わず「育て方を間違えた」と本音をこぼしました。するとキョウスケはその瞬間スッと立ち、無言のまま自分の部屋に戻ってしまったのです。
甥っ子のライタくんは本当に愛想がよくて、私に対しても人懐っこく話しかけてくれました。だから私は家に帰って、いつもどおりのキョウスケによけい落胆させられたのです。思わず「ライタくんみたいな子だったらよかったのに」と口走ってしまいました。
キョウスケは無愛想だし無口だし、はっきり言ってコミュニケーション能力に欠けています。勉強ばっかりできても人とろくにしゃべれないようじゃ、この先やっていけないんじゃないの……？ 私はライタくんのような明るさが、少しでもキョウスケにあればいいのにと思っていたのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子