東根市の中学校に2年前に在籍していた生徒がいじめで心身に重大な被害が生じた疑いがあるとして、東根市教育委員会は1日、事実関係の解明と再発防止策の策定を目的に第三者委員会を設置したと発表しました。いじめによる重大な被害が生じた疑いがあるのは2024年度に在籍していた女子生徒です。東根市教育委員会によりますと複数の生徒から悪口を言われるなどのいじめを受けた疑いがあり、その後、適応障害を発症し、不登校となった