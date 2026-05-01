THE FIRST TAKEの公式Xより THE FIRST TAKEの公式Xアカウントにて、夏吉ゆうこと早見沙織の2名が登場する予告が公開された。「THE FIRST TAKE OUT FRIDAY 22:00」と記載されており、5月1日22時に動画が公開されるもよう。 「超かぐや姫」のXアカウントのリンクも記載されているほか、予告動画ではかぐや役 夏吉の「やっと、ここまで来れたね」のセリフがあるため、「ray 超かぐや姫! Version」の歌唱が予想される。 【