THE FIRST TAKEに夏吉ゆうこ&早見沙織が登場。「ray 超かぐや姫! Version」か?
THE FIRST TAKEの公式Xより
THE FIRST TAKEの公式Xアカウントにて、夏吉ゆうこと早見沙織の2名が登場する予告が公開された。「THE FIRST TAKE OUT FRIDAY 22:00」と記載されており、5月1日22時に動画が公開されるもよう。
「超かぐや姫」のXアカウントのリンクも記載されているほか、予告動画ではかぐや役 夏吉の「やっと、ここまで来れたね」のセリフがあるため、「ray 超かぐや姫! Version」の歌唱が予想される。
【Official MV】ray 超かぐや姫！Version / かぐや (cv.夏吉ゆうこ)、月見ヤチヨ (cv.早見沙織) from #超かぐや姫 ！
⠀ THE FIRST TAKE- THE FIRST TAKE (@The_FirstTake) April 30, 2026
⠀ ⠀ ⠀ OUT
"FRIDAY"
⠀ ⠀ 22:00
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