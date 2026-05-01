俳優で歌手の香取慎吾が、ジャネット・ジャクソンの来日公演「ＪＡＮＥＴＪＡＣＫＳＯＮＪＡＰＡＮ２０２６」（６月１３日、神奈川・Ｋアリーナ横浜）でスペシャルゲストを務めることが１日、発表された。かつてフジテレビ系バラエティー番組「ＳＭＡＰ×ＳＭＡＰ」でジャネットと共演したことのある香取はオープニングアクトとして約３０分にわたるパフォーマンスで公演の幕開けを飾る。ジャネットはこれまで世界で１億