俳優で歌手の香取慎吾が、ジャネット・ジャクソンの来日公演「ＪＡＮＥＴ ＪＡＣＫＳＯＮ ＪＡＰＡＮ ２０２６」（６月１３日、神奈川・Ｋアリーナ横浜）でスペシャルゲストを務めることが１日、発表された。

かつてフジテレビ系バラエティー番組「ＳＭＡＰ×ＳＭＡＰ」でジャネットと共演したことのある香取はオープニングアクトとして約３０分にわたるパフォーマンスで公演の幕開けを飾る。ジャネットはこれまで世界で１億枚以上のセールスを記録し、グラミー賞をはじめ数多くの音楽賞を受賞してきたポップミュージック界のレジェンド。日本ツアーでは、そのキャリアを象徴する代表曲と圧巻のダンスパフォーマンスを披露する。

ジャクソンファミリーへのトリビュートコーナーが公演内で実施されることも決定。世界的エンターテイナーであるマイケル・ジャクソンを中心とした一家の音楽とカルチャーへの敬意を込めた特別演出が予定されている。

また、６月１４日（Ｋアリーナ横浜）はＢＥ：ＦＩＲＳＴ、同１７日（名古屋・ＩＧアリーナ）はＨＡＮＡがスペシャルゲストとして出演する。