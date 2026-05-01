グーグル（Google）は、Google 検索で好みのサイトを「トップニュース」で表示されるよう設定できる新機能「プリファードソース（Preferred Sources）」について、日本語に対応したと発表した。 「プリファードソース」は、Google 検索で表示されるトップニュース欄に、お気に入りのメディアやサイトを優先的に表示できる機能。これにより、Google検索で表示されるニュー