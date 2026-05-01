元モーニング娘。の辻希美（38）の夫でタレントの杉浦太陽（45）が4月29日、自身のインスタグラムを更新。第5子の次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）の“決めポーズ”を披露した。【写真】「ねぇ〜って言うと一緒に…」杉浦太陽が披露した、第5子次女・夢空ちゃんの“決めポーズ”杉浦は「ユメアの決めポーズ ねぇ〜って言うと一緒に首を傾けて、そうだよねぇ〜ポーズをしてくれます」と紹介し、笑顔で首をかしげるような体勢をと