杉浦太陽、第5子次女・夢空ちゃんの“決めポーズ”を紹介 話しかけると「そうだよねぇ〜ポーズをしてくれます」 妻は元モー娘。辻希美
元モーニング娘。の辻希美（38）の夫でタレントの杉浦太陽（45）が4月29日、自身のインスタグラムを更新。第5子の次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）の“決めポーズ”を披露した。
【写真】「ねぇ〜って言うと一緒に…」杉浦太陽が披露した、第5子次女・夢空ちゃんの“決めポーズ”
杉浦は「ユメアの決めポーズ ねぇ〜って言うと一緒に首を傾けて、そうだよねぇ〜ポーズをしてくれます」と紹介し、笑顔で首をかしげるような体勢をとった夢空ちゃんのアップショットを公開。
ほかにも、そんな夢空ちゃんを愛おしそうに見つめる自身の様子や、夢空ちゃんを抱っこした親子ショットを公開し、わが子にメロメロなプライベート時間を紹介していた。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生している。
【写真】「ねぇ〜って言うと一緒に…」杉浦太陽が披露した、第5子次女・夢空ちゃんの“決めポーズ”
杉浦は「ユメアの決めポーズ ねぇ〜って言うと一緒に首を傾けて、そうだよねぇ〜ポーズをしてくれます」と紹介し、笑顔で首をかしげるような体勢をとった夢空ちゃんのアップショットを公開。
ほかにも、そんな夢空ちゃんを愛おしそうに見つめる自身の様子や、夢空ちゃんを抱っこした親子ショットを公開し、わが子にメロメロなプライベート時間を紹介していた。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生している。