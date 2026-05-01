Snow Manメンバーの目黒蓮と高橋文哉が表紙を飾る『CLASSY.』6月号増刊Special Edition（光文社）が2026年4月28日（火）に発売された。 【写真】Snow Man・目黒蓮と高橋文哉が肩を並べた表紙カット 映画『SAKAMOTO DAYS』でバディとして共演した目黒蓮・高橋文哉が『CLASSY.』で爽やかなジャケットを羽織ったJACKET BUDDIESとして登場。誌面では映画を通して深まったふたりの絆や、アクション撮影の舞台裏、さらには理