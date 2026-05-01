目黒蓮×高橋文哉が『CLASSY.』表紙に登場　映画『SAKAMOTO DAYS』バディ対談も

Snow Manメンバーの目黒蓮と高橋文哉が表紙を飾る『CLASSY.』6月号増刊Special Edition（光文社）が2026年4月28日（火）に発売された。

【写真】Snow Man・目黒蓮と高橋文哉が肩を並べた表紙カット

映画『SAKAMOTO DAYS』でバディとして共演した目黒蓮・高橋文哉が『CLASSY.』で爽やかなジャケットを羽織ったJACKET BUDDIESとして登場。誌面では映画を通して深まったふたりの絆や、アクション撮影の舞台裏、さらには理想の先輩像まで語っている。

また今号の特集は「夏の通勤は『女っぽモノトーン』。堀田茜、梅澤美波（乃木坂46）、藤井サチらによるコーディネートと合わせてオフィスカジュアルなファッションとして"平日モノトーン"を提案する。

今号からは企画「My Essentials ～彼を構成する、愛すべきモノ～」が連載開始。初回は俳優の樋口幸平が登場し、こだわりのアイテムをフックに等身大の素顔をひもとく。なお『CLASSY.』6月号通常版の表紙には藤井夏恋が登場する。

『CLASSY.』は「社会人5年目からの自立とオシャレに。」をキャッチコピーとする、アラサー世代がメインターゲットの女性ファッションライフスタイルメディア。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）