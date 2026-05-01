待望の映画化2022年から25年にかけてNHKで連ドラ版2本、スペシャル版、スピンオフが放送された、山Pこと山下智久（41）主演の「正直不動産」。シリーズの初の劇場版「映画 正直不動産」（川村泰祐監督）が5月15日から公開される。【写真を見る】主人公・永瀬（山下）の周りを固める実力派の俳優陣！同作は、夏原武原案、水野光博脚本、大谷アキラ作画による人気コミックを実写化。夏原は、山下が主演を務め、TBS系のドラマ・劇