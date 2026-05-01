大分県庁 日出生台演習場で戦車内で砲弾が破裂し4人が死傷した事故を受けて大分県平和運動センターなどが30日、県に対し原因が解明できるまで実弾を使った訓練を中止することなどを防衛省に要請するよう求めました。 大分県庁 この事故は月21日、陸上自衛隊の日出生台演習場で西部方面戦車隊の訓練中に砲弾が破裂したものです。 この事故で3人が死亡、1人が大けがをしています。 現在、陸上自衛