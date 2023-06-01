漫画『さむわんへるつ』（作者：ヤマノエイ）のコミックス第３巻が発売され、累計発行部数が30万部を突破した。３巻には『呪術廻戦』『呪術廻戦≡』（原作担当）の芥見下々氏から推薦コメントと、ヒロイン・水尾くらげをラジオネームの“うなぎポテト”にちなんで描きおろしたイラストが到着している。【画像】顔が怖い！『呪術廻戦』作者が描いたお祝いイラスト同作は、『週刊少年ジャンプ』2025年42号（同年9月16日発売）で