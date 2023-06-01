『さむわんへるつ』累計30万部突破！ 『呪術廻戦』作者のお祝いイラスト公開
漫画『さむわんへるつ』（作者：ヤマノエイ）のコミックス第３巻が発売され、累計発行部数が30万部を突破した。３巻には『呪術廻戦』『呪術廻戦≡』（原作担当）の芥見下々氏から推薦コメントと、ヒロイン・水尾くらげをラジオネームの“うなぎポテト”にちなんで描きおろしたイラストが到着している。
【画像】顔が怖い！『呪術廻戦』作者が描いたお祝いイラスト
同作は、『週刊少年ジャンプ』2025年42号（同年9月16日発売）で連載がスタートし、深夜ラジオという共通の趣味を通じて、真面目な男子高校生・ミメイが、マイペースな同級生の少女・くらげと少しずつ距離を縮めていく様子を描いた青春ラジオラブコメディ。二人のボケ＆ツッコミとゆるっとした日常を交え、心地良いテンポで描いている。
新刊発売に『呪術廻戦』『呪術廻戦≡』の芥見下々氏は「これが本当の電波情熱！！」とコメントを寄せている。
■作者：ヤマノエイ氏プロフィール
2022年、ラジオを題材にした読切作品『金曜ミッドナイト・トーキング』で第56回JUMP 新世界漫画賞準入選＆超新星賞受賞。同作が2022年1月に漫画誌アプリ「少年ジャンプ＋」に掲載され、読切デビューを果たす。その後、読切数作の掲載を経て、デビュー作を下敷きにした初連載作『さむわんへるつ』を「週刊少年ジャンプ」2025年42号（同年9月16日発売）から連載開始。
【画像】顔が怖い！『呪術廻戦』作者が描いたお祝いイラスト
同作は、『週刊少年ジャンプ』2025年42号（同年9月16日発売）で連載がスタートし、深夜ラジオという共通の趣味を通じて、真面目な男子高校生・ミメイが、マイペースな同級生の少女・くらげと少しずつ距離を縮めていく様子を描いた青春ラジオラブコメディ。二人のボケ＆ツッコミとゆるっとした日常を交え、心地良いテンポで描いている。
■作者：ヤマノエイ氏プロフィール
2022年、ラジオを題材にした読切作品『金曜ミッドナイト・トーキング』で第56回JUMP 新世界漫画賞準入選＆超新星賞受賞。同作が2022年1月に漫画誌アプリ「少年ジャンプ＋」に掲載され、読切デビューを果たす。その後、読切数作の掲載を経て、デビュー作を下敷きにした初連載作『さむわんへるつ』を「週刊少年ジャンプ」2025年42号（同年9月16日発売）から連載開始。
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