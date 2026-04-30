【ゴチになります27 第8戦】ゲストは初登場 紅しょうがさん！ゴチ史上初の名古屋でゴチ！愛知県出身・佐野の親戚登場で大暴れ！？名古屋のご当地キャラクターなども登場します！果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？バトル会場情報【店名】エノテーカ ピンキオーリ 名古屋【住所】愛知県名古屋市中村区名駅4丁目7番1号ミッドランド スクエア42階【電話番号】052-527-8831【営業時間】Lunch 11:00 〜 15:00 (13:30 L.O.)Di