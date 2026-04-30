【ゴチになります27 第8戦】

ゲストは初登場 紅しょうがさん！

ゴチ史上初の名古屋でゴチ！

愛知県出身・佐野の親戚登場で大暴れ！？

名古屋のご当地キャラクターなども登場します！

果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？

バトル会場情報

【店名】エノテーカ ピンキオーリ 名古屋

【住所】愛知県名古屋市中村区名駅4丁目7番1号 ミッドランド スクエア42階

【電話番号】052-527-8831

【営業時間】

Lunch 11:00 〜 15:00 (13:30 L.O.)

Dinner 17:30 〜 22:00 (20:30 L.O.)

※状況により営業時間が変更となる可能性がございます。詳しくはHPをご確認ください。

【定休日】不定休

【アクセス】



・JR名古屋駅桜通口 徒歩5分

・名鉄名古屋駅中央改札口 徒歩3分

【お店紹介】

美食の街フィレンツェでミシュランガイド三ツ星を獲得したエノテーカ ピンキオーリ。

ワインソムリエの巨匠であるオーナー、ジョルジョ・ピンキオーリ氏が厳選した数千本のワインと、世界初の女性三ツ星シェフ、アニー・フェオルデ総料理長による革新的な一皿。

さらに、『世界大会出場』を果たしたシェフパティシエや『パスタコンテスト優勝』のシェフも

名を連ね『50 TOP ITALY 2026』日本で唯一の選出店として、名古屋店ならではの特別な味わいをお届けします。

地上200mからの絶景とともに、イタリアの美食と日本の繊細なエッセンスが融合した贅沢なひとときをぜひご堪能ください。



結果発表

設定金額：2万4000円

自腹額：20万6800円 倉科カナ 食事代支払い

おみや：2万円 倉科カナ おみや代支払い

1位白石麻衣（−1700円）2万2300円2位岡村隆史（＋2300円）2万6300円3位紅しょうが＊合計支払額は2人前の料金で計算（＋3400円）2万7400円4位せいや（＋3500円）2万7500円5位増田貴久（＋4600円）2万8600円6位佐野勇斗（＋4800円）2万8800円最下位倉科カナ（−5500円）1万8500円

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